Bedri Baykam bıçaklı saldırıya uğradı!

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CHP çizgisindeki görüşleriyle bilinen, Cumhuriyet gazetesinde yazılar yazan Türk resminin önemli ressamlarından Bedri Baykam, Kars'ta bulunan İnsanlık Anıtı'na yürüyüş düzenlemek amacıyla sanatçı arkadaşlarıyla yaptığı toplantı çıkışı saldırıya uğradı.

Kars'ta bulunan İnsanlık Anıtı'na yürüyüş düzenlemek amacıyla sanatçı dostlarıyla toplanan Bedri Baykam, toplantı çıkışı saldırıya uğradı.





Baykam çığlık çığlığa yardım istedi



Bıçaklı saldırıya uğrayan Baykam, sokak ortasında bağırarak araçlardan yardım istedi. "Beni hastaneye götürün" diye bağıran Baykam'a bazı araçlar kapılarını kilitleyerek yardım etmedi. Baykam daha sonra bir taksiye binerek olay yerinden uzaklaştı.



Baykam, taksiyle Maslak'taki bir hastaneye götürüldü. Baykam ve asistanı ameliyata alındı. Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın ile hastanenin başhekimini arayarak bilgi aldığı öğrenildi.





Görgü tanıkları anlattı



Görgü tanıkları saldıganın elinde büyük bir bıçağın olduğunu söyledi. Tanıkların anlatımına göre Baykam ve assitanı Tuğba Kurtulmuş'un otomobile binmek için otoparka yöneldiği sırada gerçekleşen saldırıyı 1.70 boylarında 30-35 yaşlarında olduğu sanılan esmer bir kişi gerçekleştirdi.



Görgü tanıkları saldırı anını şöyle anlattı:



"Toplantı çıkışında çığlıklar duyuldu. Kapkaç olayı olduğunu zannettik. Çünkü çığlık çığlığa bağırmaya başladı. Sonra bıçak yarasını gördük. Acıdan konuşamıyordu. Ambulans diye bağırmaya başladı. Heyecandan mı kendini yere yattı, yoksa aldığı darbeden mi anlayamadık."



Saldırganın daha sonra bir otomobile binerek olay yerinden kaçtığı belirtiliyor. Polis bu nedenle saldırganların sayısının birden fazla olabileceği ihtamali üzerinde duruyor.





Vali Mutlu: Bıçaklayan 30-35 yaşlarında



İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, yaptığı açıklamada, Akatlar Kültür Merkezi'nde bir toplantıya katılan ressam Bedri Baykam ve yardımcısının çıkışta 35-40 yaşlarında bir erkeğin saldırısına uğradığını belirtti.



Baykam ve yardımcısının Acıbadem Maslak Hastanesinde tedavi altına alındığını hatırlatan Mutlu, ''Emniyet güçlerimiz, olayın tanıkları ve civardaki kameralar kullanılarak saldırganın yakalanmasına çalışıyor'' dedi.





Baykam'ı bıçaklayan saldırgan: Hakaret etti, bıçakladım



Ressam Bedri Baykam ve asistanını bıçaklayan zanlı Mehmet Çelikel Bayrampaşa Merkez Polis Karakolu'na giderek teslim oldu. Çelikel, Baykam'ı kendisine hakaret ettiği için bıçakladığını söyledi.



Levent Kırca, Rutkay Aziz ve daha birçok sanatçı. 23 Nisan'da Kars 'a İnsanlık Anıtı'na yürüyüş yapmayı planlıyorlardı.









