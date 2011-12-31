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Bedrettin Dalan'ın mal varlığına el konuldu

İnternet Andıcı’nda mahkeme, firari sanıklardan Dalan’ın mal varlığına el konulmasına, emekli Tümg.

31 Aralık 2011 02:00

T24 - ‘İnternet Andıcı’nda mahkeme, firari sanıklardan Dalan’ın mal varlığına el konulmasına, emekli Tümg. Bakıcı için Kırmızı Bülten çıkarılmasına karar verdi.

‘İrtica ile Mücadele Eylem Plan’ davasına bakan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, kırmızı bültenle aranan firari sanık Bedrettin Dalan’ın, vakıf malları hariç, Türkiye’de bulunan tüm mallarına, hak ve alacaklarına el konulmasına hükmetti.


Taşdeler için sevk istendi

Ayrıca firari sanık emekli Tümgeneral Mustafa Bakıcı’nın yokluğunda tutuklanmasına karar veren mahkeme heyeti, emekli Tümgeneral Bakıcı hakkında uluslararası düzeyde kırmızı bültenle arama kararı çıkarılmasını kararlaştırdı. Aynı dava kapsamında Ankara GATA’da tedavisi devam eden ve hakkında yakalama kararı bulunan Orgeneral Hüseyin Nusret Taşdeler’in gerekli tüm tıbbi önlemler alınarak İstanbul Adli Tıp Kurumu’na sevk edilip, mevcut rahatsızlığının tespitinin yapılmasına karar verildi.


Gelirse mal varlığı iade edilecek

Bu arada firari Bedrettin Dalan yakalandığında ya da kendiliğinden gelip teslim olduğunda, mal varlığına el koyma kararının kaldırılacağını ifade eden mahkeme heyeti, 15 tutuklu sanığın tahliye taleplerini de reddetti. Mahkeme duruşmayı 9 Şubat 2012 tarihine erteledi.


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