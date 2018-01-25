Bedensel engelli Kadriye, nakış kursuyla hayata tutundu

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)- SİVAS\'ta doğumundan sonra geçirdiği havale sonucu bedensel engelli olan Kadriye Ekici (30), Sivas Belediyesi Özgecan Hanımlar Kültür Merkezi\'nde katıldığı nakışı kursu ile yaşama tutundu. Engellilerin evlerinde oturtulmaması gerektiğini savunan Ekici, kendisi gibi kurs ve sosyal faaliyetlere katılmaları önerisinde bulundu.

Sivas\'ta Bahtiyar Bostan Mahallesi\'nde oturan Ali-Güllü Ekici çiftinin 5 çocuğundan en büyüğü Kadriye Ekici doğumundan kısa süre sonra ateşli havale geçirdi. Bedensel engelli olan Kadriye, okula da gidemedi. Kadriye Ekici, okuma- yazmayı özel bir rehabilitasyon merkezinde öğrenirken yıllarca evine kapalı bir yaşam sürdürdü. Ancak, daha sonra evde oturma yerine bir şeyler öğrenmek isteyen Kadriye Ekici, evinin yakınlarına açılan Özgecan Hanımlar Kültür Merkezi\'ni fırsata çevirdi. Burada Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından açılan nakış ve tel kırma kursuna katıldı. Kısa sürede nakış işlemeyi öğrenen Kadriye Ekici, engellilerin evlerinde oturmamaları gerektiğini belirterek kendisi gibi kurs ve sosyal faaliyetlere katılmalarını önerdi.

\'KENDİMİ ENGELLİ GÖRMÜYORUM\'

Kendisini engelli görmediğini anlatan Ekici, şöyle konuştu:

\"Havale geçirdikten sonra bu şekilde oldum. Çok şükür Allah\'a yürüdüm, konuştum. Önceden yürüme ve konuşma hiç yoktu. Bu hale gelene kadar çok zorlandım. Eski halime göre şimdi çok çok iyi durumdayım. En azından okumayı öğrendim. Hayat zaten bir şekilde devam ediyor. Ama insanlar \'Sen engellisin, bir şey yapamazsın\' diyor. Öyle bir şey yok. Ben eskiden dışarı çıkmayı ve insanlarla konuşmayı bile istemiyordum. Çünkü bana sakat ya da engelli diyeceklerdi. Ben bunlarla çok mücadele ettim. Önceki hayatımla, şimdiki hayatım çok farklı. İnsanları dışlamasınlar. Rabbim insanlara taşıyamayacağını yüklemezmiş. Bu da benim sınavım. Ben kendimi asla engelli görmüyorum. Çünkü engel insanın zihnindedir, kalbindedir. İnsanın zihninde ve kalbinde kötülük yoksa engelde yoktur.\"

\'İÇİMDE KARNE ÖZLEMİ VAR\'

Haftanın 5 günü el nakışı ve tel kırma kursuna heyecanla geldiğini söyleyen Ekici şöyle konuştu:

\"Burada bir şeyler öğrenmek için Özgecan Hanımlar Kültür Merkezi\'ne geliyorum. Bir şeyler öğrenip değişiklik, farklı bir ortam olsun istiyorum. Benim gibi olan, \'Hiç bir şey yapamam\' diyen arkadaşlarıma sesleniyorum; Kendilerine güvensinler. Hayat sadece bizim için değil, normal insanlar için de zor. Böyle etkinliklere katılsınlar. Burada arkadaşlarımı tanıdım, hocamı tanıdım, burası benim için çok güzel oldu. Eve kapanmasınlar. Ben eskiden \'sadece hasta olan benim\' diyordum. Ama çıktım, gördüm, arkadaşlıklar edindim ve benden daha zor durumda olanları gördükten sonra Allah\'a şükrettim. Engelli arkadaşlarım böyle etkinlik ve kurslara katılsınlar. Ben hiç okula gitmedim. Ben hayatımla ilgili hep kendim çabaladım. Hep bir şeyler yapmaya çalıştım. Engelliler okuluna gittim, orada çok uğraştım. Hiç kimse bu şekilde olmak istemez. Ama gerçekten engelli olmak çok zor. Ben hala çocukların karne almasını, karne heyecanı yaşamasını gördüğümde ağlıyorum. İçimde hala bir özlem var. Çevremdeki insanlara hep okuyun diyorum. Çünkü okumak gerçekten güzel bir şey. Ben bunu yaşayamadım. Şimdiki gençler elindekinin kıymetini bilmiyor. Gençler vakitlerini boş yere öldürüyorlar. İnsan aslında elindekinin kıymetini kaybettiği zaman, ona ulaşamadığını zaman bilir.\"

\'KADRİYE\'Yİ ENGELLİ OLARAK GÖRMÜYORUZ\'

Nakış eğitmeni İlknur Torun, Kadriye Ekici\'nin kursa katılmasından büyük memnunluk duyduklarını belirterek şöyle dedi:

\"Kursumuza gelmesini her gün büyük keyifle bekliyoruz. Gelemediği günler mutlaka haberleşiyoruz. Evi yakın olduğu için arkadaşları bazen karşılayıp beraber geliyorlar. Burada çok güzel bir ortam kurdular. Kadriye\'nin bizden hiçbir farkı olmadığını düşünüyorum. Çünkü biz onu hiçbir zaman engelli olarak görmüyoruz. O kendini engelli olarak görmediği için biz de onu öyle görüyoruz. Kadriye çok azimli bir öğrencimiz. İşe başladığımız zaman \'Hocam eve gidip ben bunu tekrar etmek istiyorum\' diyor. Takıldığı yerde hemen yanındaki arkadaşından öğreniyor. Aşırı derecede azimli biri. Kendisine çok güveniyor. Biz de ona güveniyoruz. Hepimiz engelli adayıyız. Lütfen toplumda engelli insanları hor görmeyelim. Hepimiz yarın o duruma gelebiliriz. Birlik ve beraberlik içinde daha çok elimizden gelen yardımı göstererek, Kadriye ve onun gibi arkadaşlarını böyle sosyal ortamlarda daha çok görmemizi sağlayalım.\"



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