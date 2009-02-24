Bedenimizdeki sessiz düşman: Miyom

Her 4 kadından birinde görülen "miyom" hastalığının ayrıntıları, belirtileri ve korunma yolları... Kadınların yüzde 20'sinde görülen iyi huylu düz kas tümörleri olarak adlandırılan miyomlar, vücutta belirti vermeden uzun süre barınabiliyor.



Her 4 kadından birinde miyom görülüyor ve hastaların yüzde 75'i kendisinde var olan miyomdan habersiz yaşamını sürdürüyor. Kasların düzensiz bir şekilde hızlı büyümesinden kaynaklanan miyomlar, zaman içinde kitlesel oluşumlara sebep olabiliyor. Miyomlar anormal kanama, ağrı, sık idrara çıkma, karında şişlik veya karın şeklinde bozulma, gebe kalamama gibi şikâyetlere yol açıyor.



Günlük aktivite zor gerçekleşiyor



Belirti veren miyoma sahip kadınların yaklaşık yüzde 30'unda adet kanamaları normalden fazla oluyor. Bu da kadının tedavi görmesi gerektiğinin işareti olarak biliniyor. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Hakan Şatıroğlu, fazla kanamanın sebebinin kitlenin büyüdükçe rahim içi dokusuna baskı yaparak itmesi olduğunu söyledi. "Kitle endometriumu ittikçe dokunun yüzölçümü artar ve kanamaya müsait alan fazlalaşır. Başlangıç aşamasında kanamanın süresi değişmeyip sadece miktarda artış olurken, ilerleyen aşamalarda süre olarak da eskiye oranla fazla kanayan kadında anemi yani kansızlık oluşabilmektedir. Bazı miyom türleri ise kanama fazlalığı ile birlikte ara kanamalara da yol açabilir. Miyomlu hastanın kanamaları o kadar fazla olabilir ki günlük aktiviteleri gerçekleştirmekte sıkıntı çıkabilir” diyen Şatıroğlu, miyomu olan kadınların adet sancılarının da daha şiddetli bir hal alacağını belirtti.



Gebeliği engelliyor



Şatıroğlu “Rahmin ön duvarına tutunan miyom, idrar torbası ve idrar yoluna baskı yapıyor, hastada sık idrara çıkma, idrar yolu enfeksiyonu gibi şikâyetler oluşabiliyor. Miyom rahmin arka duvarına tutunduysa kalın bağırsağı sıkıştırıyor ve bu da gaz, kabızlık gibi problemleri ortaya çıkarıyor” dedi. Miyomların kadının gebe kalmasını da engelleyebileceğini söyleyen Şatıroğlu, gebelik halinde rahmin gebeliği taşımasını zorlaştırabileceğini belirtti. Miyoma rağmen oluşan gebeliklerde ise bebeğe büyüyecek yeterli alan kalmadığı için düşük ihtimali artacaktır. Miyomlar ayrıca erken doğuma da neden olabilir” diyen Şatıroğlu, miyomların kansere de neden olabileceğinin altını çizdi.

