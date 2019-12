Beden eğitimi sınavları iş alanı yarattı

Üniversitelerin Beden Eğitimi Spor Yüksek Okullarına (BESYO) öğrenci alımı için düzenlenen özel yetenek sınavları, yeni bir kazanç kapısı açtı. Sınava girecek öğrencilere koşu ayakkabısı kiralayan girişimciler, sınavların yapıldığı illeri aralıksız gezerek, 150 liraya satılan ayakkabıyla yapılacak bir koşu için 15 lira alıyor.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Türkiye'de sayısı 44'ü bulan BESYO'lara girebilmek için her yıl binlerce öğrenci başvuruda bulunuyor. Adayların çokluğu nedeniyle sınavlarda elde edilen her puan, gençlerin geleceğini etkiliyor.

BESYO özel yetenek sınavlarının en önemli ve en zor kısmını dayanıklılık sınavı oluşturuyor. Bu bölümde bayanlarda 800 metre, erkeklerde de 1500 metre koşuları, öğrencilerin üniversiteyi kazanabilmelerinin önündeki en büyük engel olarak görülüyor.

Bu koşularda salisenin bile büyük önemi olduğunu bilen öğrenciler, sadece 5 dakika giyecekleri özel çivili koşu ayakkabılarını 120 ile 150 YTL arası fiyatlarla satın alarak koşulara katılabiliyor.

Maddi imkanları yerinde olmayan öğrenciler ise önceki yıllarda bazı öğrencilerin girişimleriyle başlayan ve kısa zamanda tüm Türkiye'ye yayılan koşu ayakkabısı kiralama yöntemi sayesinde sınavlara koşu ayakkabısıyla çıkabiliyor.

-MUĞLA'DAN TÜM TÜRKİYE'YE

Ayakkabı kiralama işine 3 yıl önce arkadaşlarının tavsiyesiyle başlayan ve Muğla'da spor salonu işletmecisi olan Ulaş Kılınç, AA muhabirine, arkadaşları Çağdaş Atasoy ve Recep Akçay ile birlikte BESYO sınavları arasında mekik dokuduğunu söyledi.

Sahibi olduğu 15 koşu ayakkabısını 15 YTL'ye öğrencilere kiralayarak, kendisine ek gelir sağladığını ifade eden Kılınç, ''Ayakkabı kiralamak, artık bir sektör haline geldi. Türkiye çapında birçok öğrenci ve sporcu, BESYO sınav tarihlerini takip ederek, sınavların yapıldığı şehirlere gidiyor ve ayakkabı kiralıyor'' dedi.

Koşu ayakkabılarına yoğun talep olduğunu belirten Kılınç, şöyle devam etti:

''Sınavlara gelen her öğrencinin maddi durumu iyi olmayabiliyor. Bunlar da sadece sınavlarda 5 dakika giyecekleri koşu ayakkabısına 150 YTL vermek istemiyorlar. Bunun yerine gelip bizden 15 YTL'ye ayakkabı kiralıyorlar, koşu sonunda da geri getiriyorlar. Koşu sırasında normal spor ayakkabısı giyen sporcunun adımları geriye doğru kayarken, özel çivili spor ayakkabısı giyen sporcunun ayağı kaymadığı gibi, sporcunun ileriye gitmesini sağlıyor. Normal ayakkabıya göre her adımda saliselerle ölçülebilecek bir fark yaratıyor. Ama bu fark, koşu sırasında kişinin öne geçmesini, hatta salise farkıyla sınavı kazanmasını sağlayabiliyor.''

Kılınç, bu yılki BESYO sınav tarihlerinin birbirine çok yakın olmasından ötürü, birçok sınava gidemediğini söYledi.