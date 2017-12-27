Beden eğitimi öğretmeni tacizden tutuklandı

Zonguldak'ta, bir lisede beden eğitimi öğretmenliği yapan 45 yaşındaki P.U., bir öğrencisine sözlü, bir öğrencisine de elle tacizde bulunduğu iddiasıyla tutuklandı. Öğretmenin soruşturma kapsamında açığa alındığı belirtildi.

Okulda görev yapan beden eğitimi öğretmeni P.U., iddiaya göre okulun spor salonunda bir kız öğrenciye sözlü, bir kız öğrenciyi de elle tacizde bulundu. Öğrencilerin durumu ailelerine anlatması üzerine P.U.'dan şikayetçi olundu. Polis tarafından gözaltına alınan P.U., sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün başlattığı idari soruşturma kapsamında da öğretmenin açığa alındığı belirtildi. (DHA)