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Bedelliyle ilgili çalışma yapmaya gerek yok

Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, 'Bedelli askerlikle ilgili hiçbir çalışma yok' dedi.

30 Ağustos 2010 03:00

T24 - Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, ''Bedelli askerlikle ilgili hiçbir çalışma yok. Bedelliyle ilgili çalışma yapmaya da gerek yok. Bedelliyle ilgili kanunda hüküm var'' dedi.

Gönül, Merkez Orduevi'nde düzenlenen 30 Ağustos Resepsiyonu'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bedelli askerlikle ilgili çalışma yapılıp yapılmadığının sorulması üzerine Gönül, şunları söyledi:

''Bedelli askerlikle ilgili hiçbir çalışma yok. Bedelliyle ilgili çalışma yapmaya da gerek yok. Bedelliyle ilgili kanunda hüküm var. Genelkurmay diyecek ki 'ihtiyacımdan fazla asker var' ondan sonra bedelliyi işletmeye başlayacağız.''

Başka bir gazetecinin ''tek tip askerliğe'' yönelik sorusu üzerine de Gönül, ''Tek tip askerlik daha Bakanlar Kurulu'nda görüşülmedi. Genelkurmay Başkanlığında bir çalışma var'' dedi.


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