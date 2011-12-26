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Bedelliye 4 bin kişi başvurdu

Yaklaşık 420 bin kişinin yararlanma hakkı olan bedelli askerlik yasasına talep sönük kaldı. Kanunun yayınlandığı günden bu yana, toplam 4 bin kişi başvuru yaptı.

26 Aralık 2011 02:00


T24 - Yaklaşık 420 bin kişinin yararlanma hakkı olan bedelli askerlik yasasına talep sönük kaldı. Kanunun yayınlandığı günden bu yana, toplam 4 bin kişi başvuru yaptı.

Başvuruların bu seyirde devam etmesi durumunda, 420 bin kişiden sadece 70 bininin bedelli hakkını kullanacağı ve yaklaşık 13 milyar liralık beklentinin de, 2 milyar lira civarında kalacağı hesaplandı.


Bedel ücreti ve yaş sınırı

15 Aralık günü Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren yasadan yararlanmak için yapılan başvurular beklendiği gibi olmadı. Bu durumun 30 bin liralık bedel ücretinin yüksek bulunması ve taksit miktarının iki ile sınırlandırılmasından kaynaklandığı belirtiliyor. 31 Aralık 2011 itibarıyla 30 yaşından gün alanların yararlanabildiği bedelli askerlik için, 15 Haziran 2012'ye kadar süre bulunuyor.


Geçmişte de düşük kalmıştı

Bedelliye başvurular geçmişte de düşük kalmıştı. Marmara depremi sonrası 1999'da çıkarılan yasadan 344 bin kişi yararlanabiliyordu. O dönem 15 bin lira ödeyip askere gidenlerin sayısı 72 binde kaldı ve yararlanma oranı yüzde 21 oldu.

1987'de ise 198 bin kişiden sadece 18 bini bedelli askerlik için başvurdu. Oran yüzde 9 gibi çok düşük düzeyde kaldı. 1992'de ise 243 bin kişiden 35 bini bedel parasını ödeyip askere gitti.



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