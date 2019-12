'Bedelli için 7.500 Euro öderiz'

Özellikle ekonomik kriz ile birlikte, henüz askerliğini yapmayanlar gözünü bedelli askerliğe çevirdi. Her ne kadar Hükümet ve Genelkurmay Başkanlığı "Böyle bir çalışam yok" dese de, onlar boş durmuyor.





Bedelli askerlik isteyenler 5 bin üyesi olan internet sitesi kurdu. Krizde işlerini korumak istediklerini belirten üyeler ‘Bedelliye 7.500 Euro öderiz’ diyor.



İşini kaybeden ya da iş bulmakta zorlananların krizi fırsata çevirmek için bir an önce vatani görevlerini yerine getirmek istemeleriyle artan askerlik başvurularından sonra bedelli askerlik isteyenler de harekete geçti. Krizde mevcut işini kaybetmek istemeyen 5 binden fazla kişi www.bedelliaskerlik2009.net (.com) adlı internet sitesinde bir araya gelerek ‘bedelli askerlik’ talebinde bulunuyorlar. star’ı arayan internet sitesinin üyeleri oluşumlarını anlatırken ‘Binlerce genciz. Tek istediğimiz işimizi kaybetmemek. Sadece ailemize bakabilmek, istihdam sağlayabilmek, vergi verebilmek için bedelli askerlik istiyoruz’ dediler.



150 bin kişi beklemede



Hükümetin çıkaracağı bedelli askerliğin bedeliyle ilgili olarak da 5-7.5 bin Euro’yu gözden çıkarabileceklerini kaydeden oluşumun üyeleri ‘Burada bedel belirlenirken herkesin ödeyebileceği makul bir seviye olmalı. Bedel ne kadar düşük olursa başvuru da o kadar fazla olur’ diye konuştular. En son çıkarılan bedelli askerlikte 15 bin mark ödendiğini hatırlatan oluşumun üyeleri o tarihte 71 bin kişinin bedelli askerliğe başvurduğunu, şimdi çıkması durumunda en az 150 bin kişinin başvuracağını belirttiler.