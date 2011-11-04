Bedelli çalışması bayramdan sonra

T24 -

Detaylı bir çalışma yapacaklarını belirten Bakan Yılmaz, takvim konusunda herhangi bir bilgi vermedi.Yılmaz, bedelli askerlik konusunda kendisinden duyulmadıkça basında yer alan iddialara itibar edilmemesini de istedi.Yapılacak çalışmayla kaç kişinin bedelli askerlik hizmetinden yararlanacağı ve yaş sınırının ne olacağı önümüzdeki günlerde netleşecek.Recep Tayyip Erdoğan, Almanya’ya gitmeden önce bedelli askerlik konusunda açıklamalarda bulunmuştu.Erdoğan, "Gönlümüzde yatan bir an önce bu çalışmaları neticelendirmektir" demişti.