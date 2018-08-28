Bedelli askerlikte birinci celp dönemi belli oldu

ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanlığı\'ndan yapılan açıklamada, \"Bedelli Askerlik 1\'inci Celp Dönemi\"nde sevk edilecek yükümlü bilgileri e-Devlet\'te yayımlanmıştır. Sonuçlar hakkında bilgilendirme mesajı, cep telefonlarınıza gönderilecektir\" denildi.

Bedelli askerlik uygulamasının birinci celp döneminde temel askerlik eğitimi verilecekler birlikler e-Devlet sistemi üzerinden yayımlandı. Ayrıca Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, \"Bedelli Askerlik 1\'inci Celp Dönemi\"nde sevk edilecek yükümlü bilgileri e-Devlet\'te yayımlanmıştır. Sonuçlar hakkında bilgilendirme mesajı, cep telefonlarınıza gönderilecektir\" denildi.

