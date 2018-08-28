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Bedelli askerlikte birinci celp dönemi belli oldu

ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bedelli Askerlik 1'inci Celp Dönemi"nde sevk edilecek yükümlü bilgileri e-Devlet'te yayımlanmıştır

28 Ağustos 2018 14:49

ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanlığı\'ndan yapılan açıklamada, \"Bedelli Askerlik 1\'inci Celp Dönemi\"nde sevk edilecek yükümlü bilgileri e-Devlet\'te yayımlanmıştır. Sonuçlar hakkında bilgilendirme mesajı, cep telefonlarınıza gönderilecektir\" denildi.
Bedelli askerlik uygulamasının birinci celp döneminde temel askerlik eğitimi verilecekler birlikler e-Devlet sistemi üzerinden yayımlandı. Ayrıca Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, \"Bedelli Askerlik 1\'inci Celp Dönemi\"nde sevk edilecek yükümlü bilgileri e-Devlet\'te yayımlanmıştır. Sonuçlar hakkında bilgilendirme mesajı, cep telefonlarınıza gönderilecektir\" denildi.  
 

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