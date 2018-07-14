Bedelli askerlikle ilgili AKP'den bir açıklama daha: Meclise gelecek veya kararnameyle...

24 Haziran seçimleri öncesinde sıklıkla gündeme gelen ve AKP'nin de seçim vaatlerinden biri olan bedelli askerlik konusunda bir açıklama daha geldi. AKP Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, bedelli askerlik konusuna ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'nın çalışma yaptığını belirterek bedelli askerlik sürecinin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile tamamlanabileceğini belirtti.

Çalık bedelli askerlik konusunda milletin talebi doğrultusunda çalışmalara başlandığını belirterek "Bakanlığımız bununla ilgili olarak çalışmalarını tamamlayıp Cumhurbaşkanımıza arz edecek ve inşallah Meclisin gündemine gelecek. Belki de kararnameyle bedelli askerlikle ilgili süreç tamamlanmış olacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brüksel'deki NATO toplantısı dönüşünde uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada, seçimlerden sonra gündeme alınacağını duyurduğu bedelli askerlik konusunda bir Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlayabileceklerini söylemişti.

DHA'dan Taha Ayhan'ın haberine göre, 24 Haziran'da yapılan 27'nci Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri'nde Malatya'dan seçilen AKP milletvekilleri teşekkür toplantısı düzenledi. Yeşilyurt Belediyesi'nin sosyal tesisinde yapılan toplantıya; AKP Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, eski Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ile milletvekilleri Ahmet Çakır ve Hakan Kahtalı, AKP İl Başkanı İhsan Koca ve partililer katıldı.

Törende konuşan eski bakan Bülent Tüfenkci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında kurulan kabinenin 9 Temmuz'da yemin etmesiyle beraber hızlı şekilde Türkiye'nin değişimi ve dönüşümü noktasında yeni bir dönemin başlayacağını ifade etti.

"Bedelli askerlik süreci Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile tamamlanabilir"

Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, 24 Haziran'da gerçekleştirilen seçimlerde kendilerini destekleyenlere teşekkür ederek bedelli askerlik konusunun seçimlerden önce gündeme geldiğini ve milletin talebi doğrultusunda çalışma başlatıldığını vurguladı.

Çalık "Bedelli askerlik 24 Haziran'dan önce gündeme gelmişti. Şimdi inşallah bedelli askerlikle ilgili çok ciddi bir çalışma yapılıyor. Bu çalışmanın sonuna gelinmiş vaziyette. Milli Savunma Bakanımız bununla ilgili olarak çalışmalarını tamamlayıp Cumhurbaşkanımıza arz edecek ve inşallah Meclisin gündemine gelecek, belki de kararnameyle bedelli askerlikle ilgili süreç tamamlanmış olacak" dedi.

"Biz milletimizin ihtiyaçlarını görmekle mükellefiz"

Halkın, bedelli askerlik konusundaki taleplerini çeşitli kanallardan kendilerine ulaştırdığını belirten Çalık, Cumhurbaşkanının da bu taleplerin farkında olduğunu belirtti. Çalık, "Bize de sosyal medya üzerinden, telefonlar, mailler üzerinden çok yoğun taleplerin geldiğini biliyoruz. Eğer milletimizin buna ihtiyacı varsa, biz milletimizin ihtiyaçlarını görmekle mükellefiz. Cumhurbaşkanımız da 'bunun mesajını aldık' dedi ve gerekli çalışmaları ve düzenlemelerini yapıyor" dedi. Çalık, şöyle devam etti:

"Cinsel istismara ve her türlü şiddete sıfır tolerans düşüncesiyle hareket ettiklerinin de altını çizen Çalık, toplumun ahlaki düzenini bozacak; dini istismar eden hiçbir ekibin, hiçbir grubun faaliyetlerine izin verilmeyeceğini ifade ederek "Bundan sonra da cinsel istismara sıfır tolerans, şiddete sıfır tolerans. İnsan hak ve özgürlükleri bütün canlılar, hak ve özgürlükleri inşallah müthiş bir şekilde ihlal edilmeyecek diyorum ve çalışmalarımıza bundan sonra da bu doğrultuda devam ettireceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan bedelli askerlik konusunda ne demişti?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belçika’nın başkenti Brüksel’de düzenlenen NATO Liderler Zirvesi’nden dönüşte uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlamıştı. Milli Savunma Bakanlığı’nın, bedelli askerlik üzerinde çalışması olduğunu söyleyen Erdoğan, konunun en geç yeni yasama döneminde açıklanacağını belirterek şunları söylemişti:

"Konuyla ilgili olarak Milli Savunma Bakanımız çalışmalarını yapacaklar hazırlıklarını yapacaklar. Bunu inşallah seçimden sonra ele alacağız demiştim. Nasılı, nedeni, her şeyiyle, MSB yapacak çalışmayı. Ne kadar kişiyi kapsayacak, hangi yaş grupları arasında olacak, ücret ne kadar olacak, tüm bu konular belirlenecek. Zannediyorum en kötü ihtimalle yeni yasama döneminde açıklamış oluruz. O zamana kadar da hazırlıklarımızı bitirmiş oluruz. Belki Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile çıkarmayı da deneyebiliriz. O zaman daha erkene çekmiş oluruz."