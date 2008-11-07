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Bedelli askerlik yok

Genelkurmay Başkanlığı İletişim Daire Başkanı Tuğgeneral Metin Gürak, bedelli askerliğin söz konusu olmadığını açıkladı

07 Kasım 2008 02:00

Genelkurmay Başkanlığı İletişim Daire Başkanı Tuğgeneral Metin Gürak, bedelli askerliğin söz konusu olmadığını belirtirken, son bir haftada gerçekleştirilen operasyonlarda 4 teröristin ölü, 7 teröristin de sağ ele geçirildiğini, çok sayıda patlayıcı maddenin elde edildiğini açıkladı.


Genelkurmay Başkanlığı'nın haftalık bilgilendirme toplantısında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Tuğgeneral Metin Gürak, bedelli askerlikle ilgili bir soruya gündemlerinde böyle bir çalışmanın olmadığını söyledi. Gürak, terörle mücadeleyle ilgili yaptığı açıklamada ise 31 Ekim 7 Kasım'da gerçekleşen toplam 26 güvenlik olayında 4 teröristin ölü, 7 teröristin de sağ ele geçirildiğini kaydetti. Tuğgeneral Gürak, 1 Kasım'da Hakkari Yüksekova'da bir eve yapılan baskında ise çok sayıda patlayıcı maddenin ele geçirildiğini, bunların yerleşim yerlerinde eylem yapmak üzere kullanılmak için saklandığı bilgisinin elde edildiğini vurguladı.

Tuğgeneral Gürak, Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un da 6- 7 Kasım'da Azerbaycan'da bulunduğu süreçte Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev başta olmak üzere meclis ve savunma bakanlarıyla ayrı ayrı görüşmeler yaptığını söyledi.

Bakan da 'Yok' dedi

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