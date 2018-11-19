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Spor

Bedelli askerlik yapacak futbolcuların görev yerleri belli oldu

21 gün bedelli askerlik yapacak olan futbolcular askerlik görevini Burdur'da gerçekleştirecek

19 Kasım 2018 22:04

Bedelli askerlik celplerinin açıklanmasının ardından askerlik hizmetini gerçekleştirecek futbolcuların görev yeri ve tarihleri belli oldu.

21 gün bedelli askerlik yapacak olan futbolcular askerlik görevini Burdur'da gerçekleştirecek. Futbolcular Mayıs ayında sona erecek Süper Lig sezonunun ardından Haziran ayında askerlik yapacaklar.

Süper Lig'de forma giyen ve Haziran ayında askerlik görevini gerçekleştirecek bazı futbolcular şu şekilde: 

İsmail Köybaşı, Hasan Ali Kaldırım,  Şener Özbayraklı, Alper Potuk, Tolga Ciğerci, Necip Uysal, Caner Erkin, Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre, Mustafa Pektemek, Tolgay Arslan, Tarık Çamdal, Serdar Aziz, Muğdat Çelik.

(DHA)

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