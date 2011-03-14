-BEDELLİ ASKERLİK SEÇİM TEKLİFİ TBMM (A.A) - 14.03.2011 - TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, bedelli askerlik konusunda, ''Seçimler yaklaşırken küçük beldelerin ilçe olması, ilçelerin il olmasıyla ilgili çokça teklif geldiği gibi, buna benzer teklifler, seçimlere yakın çok gelebilir. Bunda şaşıracak bir şey yok'' dedi. Şahin, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Ivo Josipovic ile görüşmesi sırasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Şahin, bir gazetecinin ''Anamuhalefet partisinin Genel Başkanı, bedelli askerlikle ilgili bir teklif vereceklerini söyledi. Böyle bir şey söz konusu oldu mu? Bu dönemde çıkar mı?'' sorusuna, önüne böyle bir teklifin gelmediğini, gelmesi halinde gerekenin yapılacağını söyledi. ''Böyle bir teklifi destekler misiniz? Kamuoyunda bedelli askerlik konusunda büyük beklenti var'' denilmesi üzerine Şahin, şunları kaydetti: ''Bilindiği gibi bedelli askerlik konusu, zaman zaman Türkiye'nin gündemine gelir. İşbaşında bulunan Hükümetin de gündemine gelmiştir. Ancak TSK'nın, asker ve personel ihtiyacı konusunda tabii ki Genelkurmay Başkanlığının, TSK'nın yaklaşımları önemlidir. Bu konuda Milli Savunma Bakanlığı, Hükümet bir takım çalışmalar yaptı. Ancak şu aşamada bedelli askerlikle ilgili kanun tasarısı veya teklifin Meclise sunulmaması şeklinde sonuca varıldığını biliyorum. Ancak seçimler yaklaşırken, bazı illerimizdeki küçük beldelerin ilçe olması, ilçelerin il olmasıyla ilgili çokça teklif geldiği gibi, buna benzer teklifler, seçimlere yakın çok gelebilir. Bunda şaşıracak bir şey yok."