Bedelli askerlik için kaç bin kişi başvurdu?

Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz yaptığı açıklamada 'bedelli askerlik' için yapılan başvuruların 66 binin üzerinde olduğunu söyledi.

Bakan Yılmaz açıklamasını Suudi Arabistan Savunma Bakan Yardımcısı Prens Halid bin Sultan bin Abdulaziz el-Saud'u kabulunun ardından yaptı.

Düzenlemeden faydalanmak isteyenlerin sayısının 66 binin üzerinde olduğu bildirildi.

Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, konuyla ilgili öğle saatlerinde yaptığı açıklamada ''66 binin üzerindeyiz. Akşama kadar hangi rakama ulaşırız bilemiyorum ama şu andaki sayı 66 binin üzerinde'' dedi.