Bedelli askerlik getiren torba yasaya 3 sürpriz madde eklendi

AKP, 19 Temmuz’da sona erecek Olağanüstü hal (OHAL) uygulamasından sonrası için hazırlanan torba yasa teklifini Meclis Başkanlığı’na sundu. Kanun teklifine göre gözaltı süresi, yakalama anından itibaren 48 saati, toplu olarak işlenen suçlarda 4 günü geçemeyecek. Valiler, kamu güvenliğini bozabileceği şüphesi bulunanlar için 15 günü geçmemek üzere ildeki belirli yerlere giriş çıkışı sınırlandırabilecek. Bedelli askerliğin yer aldığı teklife Kanal İstanbul, Spor Toto ve sağlık personeline yıpranma hakkına ilişkin maddeler de eklendi.

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya'nın edindiği bilgiye göre, bedelli askerlik ile ilgili koşullar ortaya çıkarken torba yasa teklifine eklenen diğer sürpriz maddeler şöyle:

Teklife eklenen madde ile Kanal İstanbul'un yap-işlet-devret yöntemiyle ihaleye çıkarılmasına olanak tanınıyor.

Bir diğer düzenleme de şans oyunları ile ilgili. Düzenleme ile Spor Toto'nun dağıtacağı ikramiye oranı ciddi oranda artıyor. Gerekçede amacın yasa dışı bahis oyunlarının önüne geçmek olduğu belirtildi.

Teklifte sağlık personeline de yıpranma hakkı verildi. Sağlık personeli bundan böyle ağır işte çalışan personel gibi 60 günlük yıpranma hakkı elde edecek.