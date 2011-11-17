Bedelli askerlik Bakanlar Kurulu'nda imzaya açıldı

T24- Yüzbinlerce kişinin dört gözle beklediği bedelli askerlik ile ilgili ilk somut adım atıldı. Bedelli askerlik düzenlemesi Bakanlar Kurulu'nda imzaya açıldı. Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, zorunlu askerliğin kalkması gibi bir durumun söz konusu olmadığını, bedelli askerlik konusunda ise yaş sınırının haftaya Başbakan Erdoğan tarafından açıklanacağını bildirdi.

Yılmaz, vicdani ret ve zorunlu askerlik konusunda ise "Zorunlu askerlik devam edecek. Askerlik yapmadığı için bir suçtan dolayı ömür boyu adeta müebbete varan gibi cezalar alanlar var. Bunun kaldırılması yolunda, cezanın teke indirilmesi yolunda düzenleme var" dedi.

Bakan Yılmaz, son zamanlarda gündemde yer alan konular hakkında yaptığı açıklamada, zorunlu askerliğin kalkması gibi bir durumun söz konusu olmadığını, bedelli askerlik konusunda ise yaş sınırının haftaya Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacağını bildirdi. Yılmaz, "Sayın Başbakanımızın sözü var, önümüzdeki hafta kesinleşecek." diye konuştu.

Bakan Yılmaz, vicdani ret ve zorunlu askerlik konusunda şunları söyledi: "Dün Adalet Bakanımızın açıkladığını söylüyorum. Adalet Bakanımız (Türkiye'de bazı kimseler, 'biz askerlik yapmayacağız' demiş. Şu anki mevcut yasalarımıza göre askerlik yapmayana hapis cezası var, hapis cezasını çekmiş, tekrar çıkmış. Tekrar 'yapmayacağım' diyor. Bunun üzerine tekrar bir ceza vermişiz. Avrupa insan Hakları Mahkemesi, aynı suçtan dolayı birden fazla ceza verilmesini sözleşmenin ihlali olarak görmüş) açıklamasında bulunmuştu. Dolayısıyla zorunlu askerlik kaldırılacak diye bir durum yok. Zorunlu askerlik devam edecek. Zorunlu, sadece bizde değil, Avrupa’nın birçok ülkesinde bu var. AİHM bunu hukuka aykırı bulmamıştır. Dolayısıyla zorunlu askerlik devam edecek. Peki, yapılan çalışma nedir? Onu dün Adalet Bakanımız açıkladı. Bir suçtan dolayı ömür boyu adeta müebbete varan gibi cezalar alanlar var. Bunun kaldırılması yolunda, cezanın teke indirilmesi yolunda düzenleme var. Bunu inşallah bizim arkadaşlarla Adalet Bakanlığı'ndaki arkadaşlar bir araya gelerek, bir çalışma yapacaklar, durum bundan ibaret."



Bu arada Radikal gazetesinin haberine göre, gelecek hafta Meclis gündemine gelmesi beklenen bedelli askerlik teklifinde yaş sınırının 30, bedelin ise 25 bin TL olacağı öğrenildi. Yaşı 40’ın üzerinde olanlar için 25 bin TL’lik miktar kademeli olarak artacak.

Hükümetin hazırladığı bedelli tasarısı kriterlerine 400 bine yakın insan uyuyor. Bu olanaktan yararlanacak kişi sayısının ise 100 bini bulması bekleniyor.

Hükümet, tahmini 2 milyar 500 bin TL gelir beklediği bedelli askerlikten gelecek parayı şehit yakınları ve gazilerin yararlanması için Sosyal Yardımlaşma Fonu’na aktaracak. Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin bu konuda çalışma başlattı.





