Bedelli askerlik 4. celp dönemi ne zaman belli olacak?

Bedelli askerlik hizmeti için 3. celp döneminde silah altına alınacak 13 bin 555 yükümlünün sevk tarihleri geçen günlerde "e-Devlet"ten yayınlandı. Bu gelişmenin ardından müracaat sürecini tamamlayan bedelli askerlik hizmetine tabi yükümlüler için 4. celp döneminin ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. 4. celbin, bedelli askerlik başvurusu için son gün olan 3 Kasım'dan sonra ya da Ekim ayının son haftası açıklanabileceği öngörülüyor.

Başvuruların başladığı tarihten itibaren 500 binden fazla kişinin faydalanmak için başvurduğu bedelli askerlikte celp süreci devam ediyor. Son olarak MSB 3. celp dönemine ilişkin bilgileri yayınlanmıştı. Gözler şimdi 4. ve sonraki celp dönemlerine çevrildi. İşte, konuya dair merak edilen detaylar...

"Ekim ayının son haftası açıklanabilir"



Bedelli askerlik 4. celp döneminin açıklanacağı tarih henüz net değil. Ancak bedelli askerlik başvurusu için son gün olan 3 Kasım'dan sonra ya da Ekim ayının son haftası açıklanabileceği öngörülüyor.



İlk üç celp tamamlandı



Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bedelli askerlik uygulamasındaki üçüncü celp dönemine ilişkin bilgi verildi. Açıklamada, "27 Eylül itibarıyla bedelli askerlikhizmeti için başvuran yükümlü sayısı 557 bin 102, başvurusunu tamamlayan yükümlü sayısı ise 215 bin 970 kişidir. 3'üncü celp döneminde silah altına alınacak 13 bin 555 yükümlünün sevk tarihleri, birlik ve yoklama bilgileri 'www.turkiye.gov.tr' adresinde yayımlanmış, yükümlülerin kayıtlı cep telefonlarına da bilgilendirme mesajı gönderilmiştir" ifadeleri kullanıldı.