'Bedelli askerliği para için çıkarmıyoruz'

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Bakan Yılmaz, resmi temaslarda bulunmak ve Kurban Bayramı'nı geçirmek üzere geldiği Bosna-Hersek'te Anadolu Alperenleri'nden Sarı Saltuk'un türbesi ve tekkesinin bulunduğu Blagay'da bedelli askerlikle ilgili soruları yanıtladı.''Bedelli askerlikle ilgili çalışmalar şu anda ne aşamadadır'' şeklindeki soru üzerine Bakan Yılmaz, şu ana kadar 3 defa bedelli askerliğin çıkartıldığını anımsattı.Bakan Yılmaz, şöyle konuştu ''Belli dönemlerde hayli yığılmalar olmuş, belli yaşın üstündekilerini askere alamamışsınız, dolayısıyla bundan sonra da alsanız etkin bir şekilde bunlardan askerlik hizmetinden faydalanabilir misiniz? Bunları düşünerek Genelkurmay Başkanlığımızın da görüşlerini alarak, bayramdan sonra, kısmen başlamış çalışmayı son bir noktaya getireceğiz diye düşünüyorum.Bu toplumsal bir ihtiyaçtan kaynaklanmaktadır. Yoksa herhangi bir başka ihtiyaçtan dolayı bu çalışma yapılmıyor. Yaşı 35'i geçmiş, 30'u geçmiş, 38 olmuş, 40 olmuş, hatta 45 olan bile var. Siz bunları ne yapacaksınız? Ailesinden, çocuklarından, işinden ayırıp askere mi alacaksınız?, Birçoğu yurt dışında da olabilir yani. Dolayısıyla toplumumuzun somut gerçeği böyle bir düzenleme yapmayı mecbur kılıyor. Bir çalışma yapacağız, Bakanlar Kurulu'na arz edeceğiz. Nihai karar böyle verilecek.''Bakan Yılmaz, ''bu çalışmanın ne kadar bir sürede tamamlanmasının öngörüldüğü'' yönündeki soruya da ''Bayramdan sonra başlayacağız, arkadaşlarımızın çalışmalarına bağlı'' yanıtını verdi.''Bu çalışmanın mali bir ihtiyaçtan kaynaklanıp, kaynaklanmadığı'' şeklindeki soru üzerine de Bakan Yılmaz, şöyle konuştu:''Bizim bu çalışmamız bir mali ihtiyaçtan dolayı yapılmamaktadır. Öncelikle Türkiye 1 milyar doların üzerinde yardım etmekte. Sadece Somali'ye yaptığımız yardım 500 milyon dolardır. Bu çalışma, bir mali ihtiyaçtan kaynaklanmamaktadır. Genel bir sosyal gerçeklikten kaynaklanan bir ihtiyacı karşılamak için yapılacak bir düzenlemedir.Öyle bir mali ihtiyaçtan kaynaklanmış değil. Türkiye'nin mali kaynakları güçlüdür. Avrupa'nın ekonomik bakımdan güçlü bir ülkesiyiz. Mali kaynaktan kaynaklanan sorun olsa 2B'ye öncelik veririz. Bu da bize mali kaynak bulmak için yeterlidir. Bu çalışma yineliyorum, toplumumuzun bir ihtiyacı.''Bakan Yılmaz, ''bedelli askerlik için ne kadar bir fiyat öngörüldüğü'' şeklindeki soruyu da ''Şu ana kadar bir rakam belli değil. Arkadaşlar alternatif olarak geçmişteki uyarlamalarla günümüzdeki ihtiyaçları bir araya getirip bir düzenleme yapacaklar'' şeklinde yanıtladı.