T24

Cumhurbaşkanı Gül'ün açıklamaları



İnce, A.A muhabirine, Leyla Zana'ın, "Başta özerklik istedik ama bugün Kürtler, özerliğin yetersiz olduğunu düşünüyor" yönünde basına yansıyan açıklamalarını değerlendirdi."Zana'yı kutlamak lazım" diyen İnce, Leyla Zana'nın açık yüreklilikle görüşlerini söylediğini ifade etti. İnce, Kürt sorunu konusunda konuşanların, kafalarının arkasındakileri, yüreğinden geçenleri anlatmadığını, sürekli dolandığını belirtti.Muharrem İnce, "Beraber mi, yan yana mı, ayrı ayrı mı yaşayacağız?" sorularını, kendilerine sormaları gerektiğini vurgulayarak, sözlerini, "Beraber yaşayacaksak, tek devlette yaşayacaksak, sorunlarımızı oturur masaya, çözeriz.'Yan yana yaşarız, federasyon' diyenler, bugün bu görüşlerinden vazgeçiyor, bağımsız devlet talebinde bulunuyor. O zaman Zana'ya sorum şu olur: Beraber yaşayalım diyorsan oturur konuşuruz, Kürtlerin ne sorunu varsa çözeriz. Ayrı devlet kuracağız diyorsan, Türkiye Cumhuriyeti masa başında kurulmadı, savaş meydanlarında kuruldu. Bedelini ödersin, gelir alırsın" diye sürdürdü.İnce, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün dünkü açıklamalarına ilişkin değerlendirmelerde de bulundu.Cumhurbuşkanı'nın, "Siyasetle ilgili herhangi bir hesabım ve beklentim yok" açıklamasında bulunmuşsa, bunun siyasete döneceğinin güzel bir işareti olduğunu savunan İnce, Gül'ün, Süleyman Demirel'i örnek alması gerektiğini, Demirel'in, cumhurbaşkanlığını hiç tartıştırmadığını belirtti. İnce, "Umarım Sayın Gül, Medvedev olmaya razı değildir" dedi.İnce, Gül'ün görev süresinin netleşmesini istediğinin anımsatılması üzerine ise "4 yıldır oturuyorsun, ne kadar oturacağını bilmiyorsun, kiracı mısın orada? Başbakan, ne kadar oturacağını biliyor, Cumhurbaşkanı bilmiyor, böyle bir mantık olabilir mi?" diye sordu. Gül'ün görev süresinin 2012'de sona ermesi gerektiğini savunan İnce, milletvekillerinin 5 yıllığına seçilmesine rağmen değişiklikle 4 yıla indirildiğini anımsattı. İnce, "Bizim için ne olduysa, cumhurbaşkanı içinde o olmalı" diye konuştu.