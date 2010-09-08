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Dünya

''BEDELİ ABD İÇİN AĞIR OLUR'' KAHİRE (A.A)

08 Eylül 2010 23:58

-''BEDELİ ABD İÇİN AĞIR OLUR'' KAHİRE (A.A) - 08.09.2010 - Ortadoğulu siyasi ve dini yetkililer, ABD'nin Florida eyaletinin Gainesville kentinde bir rahibin, 11 Eylül terör saldırılarının yıldönümünde Kur'an-ı Kerim yakma planının bedelinin ABD için ağır olacağını bildirdi. El Ezher Üniversitesi'nin ileri gelenlerinden Şeyh Abdül El Moati El Bayumi, Haziran 2009'da Mısır'ı ziyaret ederek, İslam dünyasına önemli mesajlar veren ABD Başkanı Barack Obama hükümetinden bu planın engellenmesini istedi. El Bayumi, ''Eğer Amerikan hükümeti bunu durduramazsa, ABD ile İslam dünyası arasındaki ilişkiler yıkılır'' ifadesini kullandı. Müslüman Kardeşler'den Essam El Eriyan da Müslümanların kutsal kitabını yakmanın ''Engizisyonu hatırlatan barbarca bir eylem'' olduğunu belirtti. Hamas sözcülerinden Sami Ebu Zuhri de bunu ''Müslüman ve Araplara karşı bir provokasyon'' olarak değerlendirdi.

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