Bedava oynarım

T24 - Yıllık 33 milyon euro ile dünyanın en fazla kazanan futbolcusu olan Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Messi, "Eğer bedava oynamak zorunda olursam bunu yaparım" dedi.





Lionel Messi, İngiltere'nin Mirror Gazetesi'nde yayımlanan röportajında, "Para daha iyi yaşamanı sağlıyor ama beni çeken bir şey değil. Ben futbol oynamak için yaşıyorum, ekonomik gelir için değil. Ayrıca kendim için değil, takım için oynuyorum" ifadelerini kullandı.



Kişisel ödüllerin güzel, ancak en önemlisinin takım halinde kazanılan başarılar olduğunu kaydeden Messi, kendisini en çok ayağında top olduğu zaman mutlu hissettiğini dile getirdi.



Messi ayrıca, Şampiyonlar Ligi'nde Arsenal ile deplasmanda oynayacakları maçla ilgili olarak, "Bu düzeyde her rakip hemen hemen aynı. Çünkü karşında kim olursa olsun kazanmak için her zaman en iyisini sahaya yansıtmak zorundasın. Wenger, futbolcularına sahada tam rahatlık veriyor ve böylece onları daha tehlikeli hale sokuyor. Biz maçın başından itibaren kendi oyun stilimizi ortaya koyup, bir an bile bundan kopmamalıyız" değerlendirmesinde bulundu.