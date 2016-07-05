Bedava köprüde selfie çekmenin cezası 92 lira

Osmangazi Köprüsü'ndeki trafik, ulaşıma açıldığı günden bu yana ilk defa bugün akşam saatlerinde kilitlendi. Ramazan Bayramı'nı fırsat bilenler Osmangazi Köprüsü'ne akın ederken, sağ şeritlerde durarak selfie çektirenler, ulaşımın durmasında etkili oldu. Bayram tatili boyunca ulaşımın ücretsiz olduğu köprüde sağ şeritte durarak selfie yapan araçların sürücülerine 92 TL ceza kesildi.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, köprünün Yalova istikametine doğru daha yoğun bir trafik yaşanırken, trafik ekipleri araçları yönlendirdi.

Köprünün, Yalova ve Kocaeli istikametlerinde sağ şeritler selfie çektirmek isteyenlerle doldu.

Köprüyü merak ederek Kocaeli, Yalova, Bursa, İstanbul ve Sakarya'dan gelenler ücretsiz olan köprüde önce Yalova istikametine doğru gidip, daha sonra geri dönerek Kocaeli istikametine doğru yol aldılar.

Trafik ekipleri ve köprüyü yapan Otoyol A.Ş. görevlileri sağ şeritte durarak selfie yapan sürücüleri yola devam etmeleri konusunda uyardılar.

Trafik ekipleri tüm uyarılara rağmen yolda durarak fotoğraf çektirenlere, "Yerleşim birimleri dışındaki karayolunda, zorunlu haller dışında duraklamak veya park etmek, zorunlu hallerde gerekli önlemleri almadan duraklamak veya park etmek" suçundan 92 TL para cezası kesti.

Köprüde durmayarak ilerleyenler ise cep telefonları ile görüntü çektiler.

Yalova Altınova Belediyesi'nin ise üstü açık otobüs ve otobüslerle ilçede yaşayanları gezintiye çıkarması dikkat çekti. Vatandaşlar, otobüslerle köprünün üzerinde ilerlerken hatıra fotoğrafları çektiler.

Trafik yetkilileri, köprüyü kullanan sürücülerin hatıra fotoğrafı çektirmek için durmaları durumunda ceza kesildiğini belirterek, "Burası otoyol. Burada durmak, park etmek yasaktır. Köprüyü merak ederek gelenler yolda durunca ulaşım aksıyor. Uyarıları dikkate almayanlara 92 TL ceza kesiliyor" dedi.