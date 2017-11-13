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Bedava kömür izdihamı; 'Polis İmdat' hattından çağrı yapıldı, yağmacılar güçlükle önlendi

İzdihama neden olanlar gazetecilerin görüntü çekmesine tepki gösterdi

13 Kasım 2017 12:31

Adana'da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nca ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak istenen yardım kömürlerinin dağıtımında izdiham yaşandı. Listede adı olmayanların dağıtım araçlarını yağmalaması güçlükle önlendi. Köür dağıtımı 'Polis İmdat' hattından çağrılan güvenlik güçlerinin desteğiyle tamamlandı.

Merkez Yüreğir İlçesi'nde Yüreğir Kaymakamlığı'na bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı görevlileri, önceden belirlenen ihtiyaç sahiplerine kışlık yardım kömürleri dağıtmak istedi. Kamyonlara yüklenerek Kazım Başer Caddesi üzerindeki boş alana getirilen çuvallara doldurulmuş kömürler, kamyonetlerle ihtiyaç sahiplerinin adreslerine taşınmaya başlandı. Kömür dağıtımı sırasında yoğun ilgi nedeniyle büyük karmaşa ve izdiham yaşandı.

Güçlükle kömür dağıtımı yapmaya çalışan görevliler, '155 Polis İmdat' hattını arayarak yardım istedi. Kısa sürede ulaşan polislerin yardımıyla kömürler dağıtıldı. İzdihama neden olanlar gazetecilerin görüntü çekmesine tepki gösterdi.

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