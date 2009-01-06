'Bedava Kömür' Fransız basınında

Türkiye’deki “Bedava kömür”
olayı, Batı basınına da yansıdı. Fransa’nın önde gelen gazetelerinden
Le Monde, bedava dağıtılan kömürün, kirliliği kaygı verici düzeylere
çıkardığını belirtti. Le Monde, “Türkiye kara bir tabakayla kaplı” diye
yazdı.
Le Monde’un Türkiye muhabiri Guillaume Perrier, haberinde bedava dağıtılan kömürün yarattığı kirliliğe dikkat çekti.
‘Kirlilik kaygı veriyor’
Perrier, hava kirliliğinin bu yıl birçok bölgede kaygı verici düzeylere
çıktığını, bunun nedeninin, evlerde yoğun bir biçimde kömürün
kullanılmasına bağlandığını kaydetti. Kayseri ve Edirne’yi örnek veren
gazete, Ankara’da yapılan ölçümlerin, kentin bazı semtlerindeki
kirliliğin, Dünya Sağlık Teşkilatı’nca kabul edilebilir olarak
belirlenen düzeylerden 10-15 kat yüksek olduğuna dikkat çekti.
Bu yıl gaz kullanıcıların sayısının önemli ölçüde gerilediğini, bunun
başlıca nedeninin de gazın yüksek fiyatı olduğunu belirten gazete
haberinde şöyle denildi: “Gaz fiyatları, 2008 yılında beş defa
artırılarak evler için yüzde 72 zamlandı.”
Le Monde, medya ve muhalefet partilerinin, yerel seçimler yaklaşırken
tonlarca kötü kaliteli kömürü dağıtmakla suçlanan İslami muhafazakâr
hükümetin “popülist politikası”nı eleştirdiğini yazdı. Gazete şöyle
devam etti: “1990 yıllarında İslamcı örgütlerce yürütülen, mütevazı
evlere bedava kömür dağıtımı, 2003 yılında AKP tarafından
‘devletleştirildi.’ Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, dağıtımı kuvveti bir
biçimde savunuyor.”
Fransız gazetesi, kömürün yanı sıra bedava soba dağıtımına da haberinde yer verdi.