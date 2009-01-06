'Bedava Kömür' Fransız basınında

Türkiye’deki “Bedava kömür” olayı, Batı basınına da yansıdı. Fransa’nın önde gelen gazetelerinden Le Monde, bedava dağıtılan kömürün, kirliliği kaygı verici düzeylere çıkardığını belirtti. Le Monde, “Türkiye kara bir tabakayla kaplı” diye yazdı.



Le Monde’un Türkiye muhabiri Guillaume Perrier, haberinde bedava dağıtılan kömürün yarattığı kirliliğe dikkat çekti.



‘Kirlilik kaygı veriyor’



Perrier, hava kirliliğinin bu yıl birçok bölgede kaygı verici düzeylere çıktığını, bunun nedeninin, evlerde yoğun bir biçimde kömürün kullanılmasına bağlandığını kaydetti. Kayseri ve Edirne’yi örnek veren gazete, Ankara’da yapılan ölçümlerin, kentin bazı semtlerindeki kirliliğin, Dünya Sağlık Teşkilatı’nca kabul edilebilir olarak belirlenen düzeylerden 10-15 kat yüksek olduğuna dikkat çekti.

Bu yıl gaz kullanıcıların sayısının önemli ölçüde gerilediğini, bunun başlıca nedeninin de gazın yüksek fiyatı olduğunu belirten gazete haberinde şöyle denildi: “Gaz fiyatları, 2008 yılında beş defa artırılarak evler için yüzde 72 zamlandı.”



Le Monde, medya ve muhalefet partilerinin, yerel seçimler yaklaşırken tonlarca kötü kaliteli kömürü dağıtmakla suçlanan İslami muhafazakâr hükümetin “popülist politikası”nı eleştirdiğini yazdı. Gazete şöyle devam etti: “1990 yıllarında İslamcı örgütlerce yürütülen, mütevazı evlere bedava kömür dağıtımı, 2003 yılında AKP tarafından ‘devletleştirildi.’ Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, dağıtımı kuvveti bir biçimde savunuyor.”

Fransız gazetesi, kömürün yanı sıra bedava soba dağıtımına da haberinde yer verdi.