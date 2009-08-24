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Yaşam

Bedava internet merakı ölümle bitti

Afyonkarahisar'da Süleyman Arıtürk adlı şahıs ücretsiz internet kullanmak amacıyla çıktığı inşaattan düşerek yaşamını yitirdi.

24 Ağustos 2009 03:00

Afyonkarahisar'ın Sandıklı İlçesi'nde Endüstri Meslek Lisesi'nde teknisyen olarak çalışan 43 yaşındaki Süleyman Arıtürk, ücretsiz internet kullanmak amacıyla çıktığı inşaat halindeki 6 katlı binanın asansör boşluğa düşerek yaşamını yitirdi.

Evinde yalnız oturan Süleyman Ertekin, yanında dizüstü bilgisayarını alarak, evinin karşısındaki Hasan Mutlu'ya ait 6 katlı inşaatın en üst katına çıktı. İnşaatın bitişiğindeki internet kafenin kablosuz ağ bağlantısı hattından yararlanarak ücretsiz internet kullanan Arıtürk, saat 01.00 sıralarında inşaattan inerken asansör boşluğuna düştü. Olay yerinde yaşamını yitiren Arıtürk'ün cesedi, otopsi yapılmak üzere Sandıklı Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Eşinden 3 yıl önce ayrılan, evli ve 4 kız babası Süleyman Arıtürk'ün ölüm haberini alan annesi Hatice ve babası Mehmet Arıtürk olay yerinde sinir krizi geçirdi. Süleyman Arıtürk'ün evinde internet bağlantısı olmadığı, yakınlarına “Ben her gün bedava internet kullanıyorum” dediği belirtildi.

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