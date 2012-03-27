Bedava ilaç, tiryakilere sigarayı bıraktırdı

Sağlık Bakanlığı'nın sigarayla mücadele kapsamında 250 bin tiryakiye ücretsiz dağıttığı sigara bıraktırma ilaçları olumlu sonuç verdi. Binlerce kişinin sigarayı bıraktırmasına yardımcı olan ilaçlar neredeyse tükendi.



Bakanlar Kurulu kararıyla satın alınan Champix ve Zyban isimli ilaçlar, Kanserle Savaş Dairesi Başkanlığı tarafından geçen yıl 1 Şubat'tan itibaren sigara bağımlılarının tedavisinde kullanılmak üzere sigara bırakma polikliniklerine gönderildi. İlaçlar polikliniklere başvuran tiryakilere ücretsiz olarak sunuldu.

İlaçların ücretsiz dağıtılması, sigarayı bırakmak isteyenlerin sayısını ciddi oranda arttırdı. 1 yılı dolduran uygulamada ilaçlar tükenme aşamasına geldi. Kalan ilaçlar ancak tedavisi devam eden hastalara verilebiliyor. Bakanlar Kurulu kararıyla yeni ilaçların alınması düşünülüyor.

Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sigara Bırakma Polikliniği doktorlarından Göğüs Hastalıkları Uzmanı Nalan Erdem, ücretsiz dağıtılan ilaçların sigarayı bırakmak isteyenler için çok büyük faydası olduğunu söyledi.

İlaçların verildiği günlerde hasta sayısının ciddi oranda arttığını kaydeden Erdem, "Bu ilaçları verdiğimiz zamanlarda başvurular çok artıyor. İlaç olduğu dönemlerde bir günde 50- 55 kişiye baktığımız oldu. İlaç olmadığı dönemde bu sayı 5'e kadar inebiliyor. İki ilaç var. Birinin kutusu 70 lira diğerinin kutusu 180 lira. İlaçlar ücretsiz olunca başvurular yükseliyor" diye konuştu.



Sigarayı bırakanların sayısı arttı



Sağlık Bakanlığı Tütün ve Bağımlılık Yapıcı Maddelerle Mücadele Daire Başkanı Hüseyin İlter de ücretsiz ilaçlar sayesinde polikliniklere başvuran hastaların yarısının sigarayı bıraktığını belirtti. İlaçların bir program dâhilinde dağıtıldığını kaydeden İlter, şunları belirtti: "Biz bu ilaçların Türkiye'deki etkinliği ne olacak? Bunların maliyet etkinliği nedir? Sigarayı bıraktırdığınız takdirde bunların devletin bütçesine katkısı nedir? Buna yönelik bir çalışma yapılmasını planlamıştık. 250 bin kişilik ilaç, Bakanlar Kurulu kararıyla bakanlığımızca alınıp bir program dâhilinde hekimler tarafından seçilen hastalara dağıtıldı. İlaçlar belli bir sayıda olunca bitti. Polikliniklerde çok az bir ilaç kaldı. İlaçlarla ilgili ön raporu hocalarımız bakanımıza arz ettiler."

İlaçların sigarayı bırakmak isteyenlere ciddi faydasının olduğunu vurgulayan İlter; "Polikliniklere başvuranların yarısı 'sigarayı bıraktı' diyebiliriz artık. Bırakma sayısında ciddi artışlar oldu. Polikliniklere 2009 yılında 35 bin kişi, 2011 yılında ise 650 bin kişi başvurmuş. Bu rakamlar bunun göstergesi diye düşünüyorum. İnsanları polikliniğe başvurmaya yönlendirdi. Piyasada hekim kontrolünde kullanılmayan ve etkinliği bilinmeyen ilaçlar var. Bunlardan uzaklaştırdı. İnsanlar da sigara bırakma isteğini artırdı. Biz de polikliniklerimizin sayısını artırmak zorunda kaldık. Bir dönem insanlar 3 ay 5 ay sonrasına randevu alabiliyordu."