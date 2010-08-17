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Ekonomi

Bedava çaya 29 bin lira ceza!

Isparta Belediyesi’ni denetleyen Sayıştay, başkanlık makamı da dahil belediye binasında bedava içilen çayları kamu zararı olarak gördü.

17 Ağustos 2010 03:00

T24- Isparta Belediyesi’ni denetleyen Sayıştay, başkanlık makamı da dahil belediye binasında bedava içilen çayları kamu zararı olarak gördü. Belediyede görevli 5 personele de 29 bin lira zimmet çıkarıldı.


Sayıştay denetçisi, Isparta Belediyesi’nin 2009 yılı hesaplarını inceledi. İnceleme sonucunda 450 belediye personeline zimmet çıkarıldı.

Ntv'nin haberine göre, denetçi başkanlık makamı dahil tüm birimlerin ücretsiz çay içmesini de kamu zararı niteliğinde gördü.

Bu kapsamda Özel Kalem Müdürlüğü'nde görev yapan 5 personele toplam 29 bin TL'lik zimmet çıkarıldı.


BAŞKAN GÜNAYDIN: ARTIK PARA ALACAĞIM

Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, kendisinin ilk başkanlık döneminde çay ocağının ücret karşılığında hizmet verdiğini ancak Hasan Balaman döneminde ücretsiz hale getirildiğini hatırlattı.

İncelemeye tepki gösteren Günaydın, ''Lüzumsuz işlerle uğraşılıyor, denetlenmesi gereken daha önemli hususlar var'' dedi.

Cezanın ardından çay parası alacağını ifade eden Yusuf Ziya Günaydın, ''Bana çay bedava ama makamımda içilen çaylar için konuklardan artık para alacağım” diye konuştu.

Belediye Başkanı Günaydın, harcamalarla ilgili personelin ifade verdiğini de sözlerine ekledi.

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