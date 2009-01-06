Bedava ampul korkuttu!

Kentte 97 bin 728 tasarruflu ampul dağıtıldı. Ancak "Dinleme cihazı var" iddiası üzerine kimi kırıp attı kimi de ampuldeki parçaları çıkartıp inceletmeye götürdü.



Enerji tasarrufunu sağlamak ve vatandaşlarda enerji tasarrufu bilincini oluşturmak amacıyla Başbakanlık ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Enerji Verimliliği (EN-VER)" projesi kapsamında Şırnak'ta düzenlenen tanıtım toplantısı, halk arasında dolaşan ve paniğe neden olan söylentileri ortaya çıkardı.



Vali Yardımcısı Abdullah Akdaş tanıtım toplantısında öğrenciler aracılığı ile evlere girecek bu ampuller sayesinde sağlanacak enerji tasarrufundan söz etti.



Şırnak Esnaf ve Sanatkâr Odaları Başkanı Süleyman Seven, "Sayın Valim, enerji tasarrufu için öğrencilere dağıtılan ampullerin içinde dinleme cihazı bulunduğu söyleniyor. Bu doğru mudur? Buna bir açıklık getirirseniz seviniriz" dedi.



Soru karşısında önce şaşıran Vali yardımcısı, "Kesinlikle böyle bir şey yoktur. Bu dedikodudan ibaret olup, bazı vatandaşların uydurmalarıdır" dedi. Seven de, "Kampanyaya destek olmak için ben de bu görevde yer aldım. Ampulleri inceledim. Olumsuz bulguya rastlamadım. Şüphelenecek bir şey yok. Bizzat kendim tasarruflu ampulleri evimde kullanıyorum" diye konuştu.

