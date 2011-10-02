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Yaşam

Bedava altın izdihamı

İzmir'de düzenlenen defileye katılanlar, atılan altınları kapmak için izdiham yarattı.

02 Ekim 2011 03:00



 T24- İzmir'de düzenlenen defileye katılanlar, atılan altınları kapmak için izdiham yarattı


Ararat Kuyumculuk, yeni şubesinin ilk gününde açılışa katılan İzmirlere altın dağıttı. Ece Gürsel ve Rönesans Ajans modellerinin katıldığı defilede dağıtılan altınları kapmaya çalışan kadınlar birbirlerini ezdi.


Havaya atılan altın, podyuma geri düştü. Podyuma çıkan kadınlar, altının üzerine atladı. 10 gram altın dağıtan Ece Gürsel, yaşanan izdiham sonrası altınları havaya atmak yerine elden dağıttı. İlginç görüntülerin yaşandığı defileyi yaklaşık 500 kişi izledi.



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