BEDAŞ işçisi Erkan Keleş'in ölümünün asli kusurlusu 6 yıl sonra ortaya çıktı

Bilirkişi raporunda bugüne kadar hakkında dava açılmayan, hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verilen BEDAŞ Gaziosmanpaşa İşletme Müdürü Hürriyet Mehmet Sayın'ın da asli kusurlu olduğu belirlendi.

Radikal'den İsmail Saymaz'ın haberine göre; İstanbul’da, altı yıl önce eğitimsiz, eldivensiz ve kontrol kalemsiz olduğu halde onarım için çıkarıldığı gerilim hattında hayatını kaybeden BEDAŞ işçisi Erkan Keleş’in ölümüne ilişkin davada, altı yıl sonra kusurlu bir yetkilinin daha olduğu ortaya çıktı. Mahkemece hazırlatılan bilirkişi raporunda, bugüne kadar hakkında dava açılmayan, hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verilen BEDAŞ Gaziosmanpaşa İşletme Müdürü Hürriyet Mehmet Sayın’ın da asli kusurlu olduğu belirlendi. Avukat Berrin Demir, rapor üzerine suç duyurusunda bulunarak, Sayın hakkında dava açılmasını isteyeceklerini belirtti.

Üç bilirkişi tarafından hazırlanan 18 Ocak tarihli rapor, Erkan Keleş Davası’nın görüldüğü İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. Halen sanık olarak yargılanan kişilerin dışında, bugüne kadar hakkında dava açılmayıp kovuşturmaya yer olmadığına karar verilen Hürriyet Mehmet Sayın’ın olay günü görevli olduğu, mesleki riskleri önlemediği, eğitim ve bilgi verilmesi dahil hiçbir tedbiri almadığı belirtilen raporda, şu tespitlere yer verildi:

* Organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışma yapmadı

* İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını izleyip denetlemedi, uygunsuzlukların giderilmesini sağlamadı

* Risk değerlendirmesi yapmadı

* Çalışana görev verirken sağlık ve güvenlik yönünden işe uygunluğunu göz önüne almadı

* Çalışanların hayati ve özel tehlike bulunan yerlere girmemesi için gerekli tedbirleri almadı

* İş yerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması yönünde önlem almadı

* Araç ve gereçleri noksan bulundurdu

* Orta gerilim arıza bakım işlerini fenni yeterliliği bulunan kişilerin teknik gözetimi ve sorumluluğu altında yürütmelerini sağlamadı

Raporda, “İşçileri karşı karşıya bulundukları mesleki riskler, tedbirler, hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirse, gerekli iş sağlığı ve güvenliği eğitimini çalışanlarına iyice kavrayacakları şekilde verdirselerdi, kendileri bulunmadıkları zamanlarda bile mutlaka belirtilen vasıflarda birini tehlikeli çalışma alanlarında gözetmen olarak bıraksalardı söz konusu iş kazasının meydana gelmesi engellenebilirdi” denildi.



Ölen işçi de kusurluymuş



Raporda ayrıca, Teknisyen Özkan Gündoğdu, BEDAŞ Gaziosmanpaşa İşletme Müdür Vekili Gürkan Saraç, Teknik Müdür Yardımcısı Hakan Gürkan, İşletme Şefi Ali Sönmez ve taşeron Alkama Şirketi Müdürü Süleyman Ay’ın asli kusurlu olduğu ifade edildi. Ölen işçi Erkan Keleş’in ise tali kusurlu olduğu savunuldu. Keleş için, “Elektrik arıza işlerine EKAT belgesi ve teknisyen olmadığı halde müdahale etmeseydi, emniyet kemerini taksaydı, gerekli güvenlik önlemlerini alsaydı ve BEDAŞ teknisyenine aldırsaydı, söz konusu iş kazası engellenebilirdi” denildi. Keleş Ailesi’nin avukatı Berrin Demir, “Sayın suçlu olduğu halde bugüne kadar kendisine dava açılmamıştı. Dava açılması için suç duyurusunda bulunacağız” dedi.



"Ne eğitimi ne eldiveni vardı"



BEDAŞ’ta taşeron işçi olarak çalışan Erkan Keleş, 11 Eylül 2010’da Kurban Bayramı’nın dördüncü gününde eğitimsiz, eldivensiz ve kontrol kalemsiz olduğu halde onarım için gerilim hattına çıktığında, sorumlu teknisyen yanlış trafoyu kapattığı için feci şekilde can vermişti. Soruşturma iki buçuk yıl sürdü. İki kez savcı, üç kez bilirkişi değişti. Bilirkişi raporlarında BEDAŞ Genel Müdürü dahil tüm idareciler kusurlu bulundu. Dava açılacakken savcı değişti. Yeni savcı dosyayı bir kez daha bilirkişiye yolladı. Üçüncü raporda, maktül Keleş de suçlu bulundu! Keleş için, “Vasıfsız işçi ve eğitim almamış olduğu halde arızaya müdahale etmek için tereddütsüz direğe çıkmıştır, asli kusurludur” denildi.

Bu sürecin ardından Gaziosmanpaşa Savcılığı, iddianamesini bitirdi. İddianamede yanlış trafoyu kapatarak elektrik akımını kesmediği için ölüme yol açan teknisyen Özkan Gündoğdu için ‘ihmali davranışla kasten adam öldürme’ suçundan 20 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Gaziosmanpaşa İşletme Müdürü Gürkan Saraç, Yardımcısı Hakan Gürkan, Arnavutköy Başmühendisliği Şefi Ali Sönmez, ALKAMA firmasının sorumluları Mehmet Nusret Çoruh ve Süleyman Ay hakkında ‘taksirle adam öldürme’ suçundan altı yıla kadar hapis cezası istendi. Dava İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam ediyor.