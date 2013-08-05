BEDAŞ işçilerine biber gazlı müdahale

Beyoğlu ’ndaki Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) Genel Müdürlüğü önünde toplanan yaklaşık 100 kişi "işten çıkarılmaları" protesto etti. Basın açıklaması yapan gruptan Enerji-Sen Başkanı Ali Duman ve sendikanın genel sekreteri Alişan Doğa BEDAŞ yöneticileriyle görüşmek için BEDAŞ binasına gitti.

Sendika yöneticilerinin görüşme taleplerinin reddedildiğini duyan grup, binaya girmek istedi. BEDAŞ'ın bahçe girişinde bulunan demir kapıları sallayarak içeri girmek isteyen gruba, polis cop kullanarak ve biber gazı sıkarak müdahale etti. Bahçeye giren bir grup ile polis ekipleri arasında arbede yaşandı.

Yetersiz kalan polis ekiplerine takviye ekipler gelerek BEDAŞ Genel Müdürlüğü önünde geniş güvenlik önlemi aldı. Polis, eylem yapan işçilerden 9 kişiyi de gözaltına aldı. (dha)