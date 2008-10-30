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Beckham'den bir bakış yeter

Salı akşamı Los Angeles'te oynanan LA Lakers-Portland Trailblazers basketbol maçında bir LA Lakers fanatiği vardı ki, şimdiye kadar hiçbir maçı kaçırmamak için ön s&#

30 Ekim 2008 02:00

Salı akşamı Los Angeles'te oynanan LA Lakers-Portland Trailblazers basketbol maçında bir LA Lakers fanatiği vardı ki, şimdiye kadar hiçbir maçı kaçırmamak için ön sıralardan biletini alıyordu.

Dünyanın en çok konuşulan futbolcularından David Beckham, bu defa ne eşi Victoria'yla ne de oğullarıyla maçı izlemeye gelmişti. Yalnız başına oturan ve maçı büyük bir keyifle izleyen Beckham, kimi zaman 'zor' anlar yaşadı.

Çapkınlığıyla da adından söz ettiren yakışıklı futbolcu, namına yakışır görüntüler sergiledi. Beckham, maça odaklanma sorunu yaşadı. Öyle ki birbirinden güzel amigo kızlarına gözleri takılan futbolcu, dakikalarca kızları süzdü, süzdü...

Daha önce de olmuştu

Geçtiğimiz Nisan ayında oynanan bir maçta da, maçtan çok, kızlarla ilgilenmesiyle dikkatleri üzerine çeken Bechkam, eşi Victoria'dan da uyarı almış, hatta kıskanç eş dayanamayıp, David'i kontrol etmek için maçları izlemeye gitmişti.

Kendini tutmaya çalışsa da, bakışlarını birbirinden güzel amigo kızından ayıramayan Beckham, yine kameraların ilgi odağı ve 'kurbanı' oldu.

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