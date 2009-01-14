Beckham'a tam not



Milan'ın Roma ile berabere kaldığı maçta ilk 11'de sahneye çıkan David Beckham, teknik heyetten tam not aldı. Beckham'ın iş ahlakına hayran kalan Milan yönetimi, sadece iki aylığına kiralanan ünlü futbolcuyu takımda tutmanın yollarını arıyor.



Los Angeles Galaxy'den kiralanan David Beckham, Milan'daki ilk resmi maçına Roma karşısında çıktı. Teknik direktör Carlo Ancelottı'nin sürpriz şekilde ilk 11'de yer verdiği Beckham, 88 dakika boyunca başarıyla mücadele etti. Ünlü İngiliz futbolcunun gayretli oyunu, hem Milan teknik yönetiminden hem de taraftardan tam not aldı. Sahada beklemedikleri kadar iyi bir Beckham bulan Milan yönetimi, şimdi sadece iki aylığına kiraladığı yıldızı takımda tutmanın yollarını arıyor.



Milan'ın teknik sorumlularından Leonardo, "Beckham ile iki aylığına anlaştık. Ancak herşey mümkün. Gelişmelere bakacağız" sözleriyle İngiliz futbolcuyu kadroda tutmak istediklerinin sinyalini verdi. Beckham'dan Roma karşısında en fazla 60 dakika mücadele etmesini beklediklerini söyleyen Leonardo, "O'nun 45, belki 60 dakika oynayabileceğini düşünüyorduk. Ancak 88. dakikada sahadan çıkarken bile kondüsyonu en üst düzeydeydi. Roma gibi bir takım karşısında koştu, mücadele etti ve savunmaya destek verdi" ifadelerini kullandı.



Amerikan Futbol Ligi'nde 2009 sezonu 19 Mart'ta başlıyor. Beckham'ın takımı Los Angeles Galaxy ise ilk maçına 22 Mart'ta çıkacak. Beckham'ın bu maçta Galaxy forması giyip giymeyeceğini ise zaman gösterecek.

