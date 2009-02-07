Beckham'a sert tepki



İki ay süreliğine LA Galaxy’den Milan’a kiralanan ve oynadığı 5 maçta 2 gol kaydederek İtalyan ekibinin beğenisini toplayan David Beckham’ın Milan ile kalıcı bir sözleşme imzalamak istediğini açıklaması, okyanusun diğer tarafında kızgınlık yarattı.



33 yaşındaki yıldız oyuncunun, 2007 yılında ABD ekibine gerçekleşen transferi için gerekli paranın, bilet ve lisanslı ürün fiyatlarına yapılan zamlarla karşılandığını savunan öfkeli LA Galaxy taraftarları kulübe başvurarak verdikleri paraları geri istediklerini bildirdi.



ABD ekibiyle 2011’e kadar mukavelesi bulunan Beckham için üretilen lisanslı ürünlerin, İngiliz oyuncunun LA Galaxy’de geçirdiği dönem boyunca yaklaşık 600 milyon Amerikan Doları tutarında bir satış rakamına ulaşacağı tahmin ediliyordu.



