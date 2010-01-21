Beckham'a muhabir tacizi

İşte taciz anı - VIDEO

İtalyan televizyonunda yayınlanan "Sırtlanlar/Le Iene" adlı televizyon programının sunucusu Elena Di Coccio sokakta röportaj veren Beckham'a yaklaşarak sarı eldivenleriyle ünlü futbolcunun testislerini "yokladı."Olay anında şaşkına dönen 34 yaşındaki Beckham sunucuya ters ters baktıktan sonra korumalar tarafından yakındaki bir otele götürüldü.Di Cioccio, Giorgio Armani'nin iç çamaşırı modelliğinden Beckham'ın alınıp Cristiano Ronaldo'nun verilmesinde hangi kriterin baz alındığını merak ettiği için böyle bir şaka yapmaya kalkışmış.Bir kaynak ise sunucunun Beckham'ın sadece pantolonunun bacak kısmına dokunduğunu dile getirdi.Programdan yapılan açıklama ise şu yöndeydi: "Bu sadece bir şakaydı umarız Beckham yanlış anlamamıştır."