T24 - 'Karadeniz'in Ricky Martin'i olarak bilinen Davut Güloğlu, Martin'in 'eşcinselim' açıklamasının ardından konuştu: David Beckham'a daha çok benziyorum.



Habertürk gazetesinin haberine göre, Ricky Martin'in gay olduğunu açıklamasından en olumsuz etkilenen ünlü şüphesiz ki Davut Güloğlu oldu. Karadeniz'in Ricky Martin'i olarak tanınan Davut Güloğlu, Ricky Martin'e yoğun tepki gösterdi. David Beckham'a daha çok benzediğini iddia eden Davut Güloğlu, "Beni hâlâ benzetmeye devam ederlerse Ricky Martin onurlanır. Türkiye’de adı kalmadı. Benim albüm döneminde onun da adı duyuluyor. Kendisi müzikal anlamda dünyada başarılı ama biz de Türkiye’de doğduğumuz için o konuda kendimizi şanssız buluyorum” diye konuştu.



