-BECKHAM UZUN ARADAN SONRA İLK 11'DE CARSON (A.A) - 25.09.2010 - ABD Birinci Futbol Ligi takımlarından Los Angeles Galaxy'de forma giyen İngiliz futbolcu David Beckham, geçirdiği sakatlığın ardından dün ilk kez New York Red Bulls maçında ilk 11'de sahaya çıktı. Deplasmanda mücadele eden New York Red Bulls, Beckham'ın 90 dakika oynadığı maçı Dane Richards ve Juan Pablo Angel'ın golleriyle 2-0 kazandı. 26. haftası oynanan ligde Beckham daha önce de 2 kez forma giymiş, ancak o maçlarda oyuna sonradan girmişti. İngiliz oyuncu, geçen mart ayında Milan'da oynarken aşil tendonundan sakatlanmış ve 2010 Dünya Kupası'nda İngiltere takımında yer alamamıştı.