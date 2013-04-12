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'Beckham sözünü tutmadı'

Paris Saint Germain'e transfer olan ünlü İngiliz futbolcu David Beckham'ın hayır kurumlarına bağış yapma sözünü tutmadığı öğrenildi

12 Nisan 2013 12:01

2.5 ay önce Fransız Paris Saint Germain takımına transfer olan ünlü İngiliz futbolcu David Beckham'ın, aylar geçmesine rağmen hayır kurumlarına bağış yapma sözünü tutmadığı öğrenildi.
 
Independent gazetesi, İngiliz futbolcu David Beckham'ın, Paris Saint Germain'e transfer olduktan sonra verdiği sözü henüz tutmadığını yazdı.

David Beckham ve kulüp yetkilileri, 2.5 ay önce yapılan transferden sonra yardım vaadinde bulunmuştu.

Haftalık 200 bin Euro dolayında olduğu tahmin edilen paranın, çocuklara yardım eden hayır kurumlarına bağışlanacağı açıklanmıştı.

Ancak Paris Saint Germain kulübü, para vermek için hiçbir hayır kurumuyla iletişime geçmedi.

Para talep eden hayır kurumlarına da özetle “Size geri döneceğiz” şeklinde kısa mektuplar yollandı.

 

BBCTürkçe

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