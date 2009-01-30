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Spor

Beckham klasiği

Milan 21. haftada konuk ettiği Genoa karşısında süper starı David Beckham'ın muhteşem golüyle öne geçti ama...

30 Ocak 2009 02:00

Milan 21. haftada konuk ettiği Genoa karşısında süper starı David Beckham'ın muhteşem golüyle öne geçti ama maçın son anlarında gelen gole engele olamadı.

Bir Beckham klasiği! - VİDEO

AC Milan'da maçın 34. dakikasında Beckham nefis frikiğiyle trübünleri ayağa kaldırdı ve maçın ilk yarısı Milan'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. Maç 1-0 Milan'ın üstünlüğüyle bitecek derken, maçın 88. dakikasında Genoa adına Diego Milito'nun golü geldi ve maç 1-1 sona erdi. Milan'lı futbolcular ve taraftarlar maçın son anlarında gelen gol sonrası neye uğradıklarını şaşırdı.

Bu beraberliğin ardından Milan puanını 41 Genoa ise 37 yaptı.

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