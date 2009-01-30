Beckham klasiği

AC Milan'da maçın 34. dakikasında Beckham nefis frikiğiyle trübünleri ayağa kaldırdı ve maçın ilk yarısı Milan'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. Maç 1-0 Milan'ın üstünlüğüyle bitecek derken, maçın 88. dakikasında Genoa adına Diego Milito'nun golü geldi ve maç 1-1 sona erdi. Milan'lı futbolcular ve taraftarlar maçın son anlarında gelen gol sonrası neye uğradıklarını şaşırdı.Bu beraberliğin ardından Milan puanını 41 Genoa ise 37 yaptı.