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Spor

Beckham heyecanlı

İngiliz süper yıldız David Becham; Milano'ya geleceği ve Serie A'da oynayacağı günü iple çektiğini ifade etti. v

24 Ekim 2008 03:00


Ara Transfer Dönemi'nin açılacağı 1 Ocak 2009'da Milanlı olacağı Rossoneri tarafından da doğrulanan İngiliz süper yıldız David Becham; Milano'ya geleceği ve Serie A'da oynayacağı günü iple çektiğini ifade etti.


Menajerinin Milano'da Rossoneri yönetimiyle pazarlık halinde olduğu haberleri çıktıktan kısa bir süre sonra kulüp tarafından da doğrulanan haber doğrultusunda 1 Ocak 2009'da AC Milanlı olacak İngiliz süper yıldız David Becham; Milano'ya geleceği ve Serie A'da oynayacağı günü iple çektiğini ifade etti.

Yıldız oyuncu adına bir açıklama yapan basın sözcüsü Simon Oliveira "David Serie A gibi kaliteli bir ligde oynayacağı için çok mutlu ve bir o kadar da heyecanlı" dedi.

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