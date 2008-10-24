Beckham heyecanlı



Ara Transfer Dönemi'nin açılacağı 1 Ocak 2009'da Milanlı olacağı Rossoneri tarafından da doğrulanan İngiliz süper yıldız David Becham; Milano'ya geleceği ve Serie A'da oynayacağı günü iple çektiğini ifade etti.





Menajerinin Milano'da Rossoneri yönetimiyle pazarlık halinde olduğu haberleri çıktıktan kısa bir süre sonra kulüp tarafından da doğrulanan haber doğrultusunda 1 Ocak 2009'da AC Milanlı olacak İngiliz süper yıldız David Becham; Milano'ya geleceği ve Serie A'da oynayacağı günü iple çektiğini ifade etti.



Yıldız oyuncu adına bir açıklama yapan basın sözcüsü Simon Oliveira "David Serie A gibi kaliteli bir ligde oynayacağı için çok mutlu ve bir o kadar da heyecanlı" dedi.



