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Beckham 'füzelerinden' kurtuldu

Sayısız kere silikon taktırıp çıkartan Victoria Beckham için artık o devir kapandı.

07 Ocak 2011 02:00

T24 - Sayısız kere silikon taktırıp çıkartan Victoria Beckham için artık o devir kapandı.


 
David Beckham’ın eşi Victoria Beckham, İngiliz Vogue Dergisi’ne verdiği röportajda göğsündeki silikonları çıkardığını söyledi.

Bir taktırdığı bir çıkarttığı silikonlarıyla gündeme gelen 36 yaşındaki yıldız, artık silikonlarına veda etti.


"Küçük sevmiyordum"

Beckham, açıklamasında şunları söyledi:

"Göğüslerimin küçük olmasını sevmiyordum. Silikon taktırdım. Şimdi ise füzelerimden kurtuldum. Şimdi yüzümün sert ifadesine takmış durumdayım".

1997’de sahneye ilk çıktığında küçük göğüslere sahip olan Victoria Beckham, 14 yıl boyunca sayısız kere silikon taktırdı ve çıkarttı.

Beckham’ın zayıflamasının ardından göğüslerinin hâlâ büyük kalması çok konuşulmuştu.

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