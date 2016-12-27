Beckham fotoğrafına ulaşım kartı veren İzmir Belediyesi: Adriana Lima da var

İzmir'de bir üniversite öğrencisi, Büyükşehir Belediyesinin internet sitesi üzerinden başvurduğu indirimli ulaşım kartını, sistemin kendi fotoğrafını kabul etmemesi üzerine deneme amacıyla yüklediği ünlü futbolcu David Beckham'ın fotoğrafıyla aldı. Konunun medyaya yansıması üzerine de İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ESHOT Genel Müdürlüğü "Sadece Beckham değil Brad Pitt, Adriana Lima, Angeline Jolie, Johnny Deep, Al Pacino ve Tarkan da var" açıklamasını yaptı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, İzmir’de üniversite okuyan bir öğrencinin toplu taşım araçlarını indirimli kullanmak amacıyla ESHOT’a öğrenci kartı için yaptığı online başvurada kendi vesikalık fotoğrafını uygun görmeyerek, öğrenciye öğrenci kartı vermedi.

Bu durum üzerine tekrar başvuru yapan öğrenci, bu kez kendi vesikalık fotoğrafı yerine ünlü futbolcu David Beckham’ın fotoğrafını gönderdi ve ilginç bir şekilde başvuru kabul edilerek öğrenci kartı basıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden David Beckham fotoğrafıyla kart çıkarmayı başaran öğrencinin arkadaşı, Twitter hesabı üzerinden bu kartın fotoğrafını paylaştı. Twitter’da binlerce kişiye bu tweet ulaşırken sosyal medyada da gündem oldu.

"Bradd Pitt, Tarkan da var..."

ESHOT Genel Müdürlüğü, öğrenci kartı için yapılan online başvuruda başkasına ait fotoğraf kullanıldığı tesbit edilen kartların iptal edildiğini duyurdu.

Üniversite öğrencisi L.E.M’nin sisteme ünlü futbolcu David Beckham’ın fotoğrafıyla başvurarak kart almasıyla gündeme gelen konu hakkında ESHOT Genel Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, "Her gün on binlerce adet başvuru talebinin karşılandığı Kart Ünitesi’ndeki arkadaşlarımız, bugüne kadar aralarında Brad Pitt, Adriana Lima, Angeline Jolie, Johnny Deep, Al Pacino, Tarkan, Ahmet Kaya, Ronaldo, Muslera, Volkan Demirel ve Mesut Özil gibi ünlü fotoğraflarıyla yapılan 40 adet kart başvurusu tespit etmiş ve iptal yoluna gitmiştir. Y

oğun talep arasında sahte fotoğraflı başvurusu gözden kaçan L.E.M’nin kartı ise 20 Aralık 2016 tarihi itibariyle iptal edilmiştir. İlk bakışta gülümseten bir yöntem gibi görünse de, yapılan bu iş yanlış beyandır" denildi