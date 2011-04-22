-BECKHAM EN FAZLA KAZANANI ANKARA (A.A) - 22.04.2011 - İngiliz futbolcu David Beckham, geçen yıl dünyanın en fazla kazanan futbolcusu oldu. ABD'de Los Angeles Galaxy futbol kulübünde oynayan Beckham, kariyerinin sonlarına yaklaşmış olmasına rağmen, geçen yıl 40 milyon dolarla hala en fazla kazanan futbolcu olmaya devam etti. Gelirinin önemli bir bölümü Adidas'dan gelen Beckham'ın ayrıca Electronic Arts ve Diet Pepsi ile sponsorluk anlaşmaları bulunuyor. Forbes dergisinin ücretler, primler ve sponsorluk gelirlerini dahil ettiği araştırmasına göre, Beckham'dan sonra Real Madridli futbolcu Cristiano Ronaldo, geçen yıl 38 milyon dolar kazanarak ikinci sırada yer aldı. Ronaldo bu gelirini, Real Madrid'den aldığı ücretin yanı sıra Nike, Armani, Castrol, Coca Cola ve diğer şirketlerle olan sponsorluk anlaşmalarından elde etti. Facebook'ta 24 milyon hayranı bulunan Ronaldo'yu, Twitter'da ise 2,4 milyon kişi takip ediyor. Beckham ve Ronaldo'dan sonra üçüncü sırada ise İspanyol Barcelona futbol kulübünün oyuncusu Arjantinli Lionel Messi bulunuyor. Geçen yıl 32 milyon dolar kazanan Messi, bu gelirin yarısını Barcelona'dan aldığı ücret ve primlerden, kalan yarısını ise Adidas, Lay’s, Konami, Audemars Piguet, Chery ve Air Europa şirketleriyle yaptığı sponsorluk anlaşmalarından elde etti. Facebook'ta bu ay hesap açan Messi, kısa sürede 7 milyonu aşkın hayrana kavuştu. Geçen yıl bu futbolculardan sonra en fazla kazanan futbolcular 25 milyon dolarla Real Madrid'den Ricardo Kaka, 24 milyon dolarla Brezilya futbol liginde Flamengo kulübünde top koşturan Ronaldinho oldu. ABD'de New York Red Bulls'da oynayan Thierry Henry geçen yıl 21 milyon dolar, futbol yaşantısını İngiltere'de Manchester United'da sürdüren Wayne Rooney 20 milyon dolar, İngiliz futbol kulübü Chelsea'den Frank Lampard 17 milyon dolar, İtalya'da AC Milan'dan Zlatan İbrahimoviç 17 milyon dolar ve İnter Milan'da oynayan Samuel Eto'o 15 milyon dolar kazandı.