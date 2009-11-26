Beckham astım hastasıymış

T24 - Ünlü futbolcu çocukluğundan astımla mücadele ediyor.



Espn kameralarının bir maç öncesinde yakaladığı görüntülerden sonra David Beckham'ın nefes darlığı çektiği ancak hastalığının futbol oynamasına engel olmadığı açıklandı.

İngiliz futbolcunun menajeri, yaptığı açıklamada Beckham'ın çocukluğundan beri astımla mücadele ettiğini ancak hastalığının performasını etkilemediğini söyledi. Beckham'ın doktoru Mike Thomas ise yaptığı açıklamada, ünlü futbolcu Paul Scholes ve ingiliz maratoncu Paula Radcliffe'in de aynı hastalığa rağmen spor yaşantılarını sürdürdüklerini söyledi.