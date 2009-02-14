Beckham Amerika'da kaldı



David Beckham'ın Milan'a transferi gerçekleşmedi. İtalyan kulübü, Amerikan Futbol Ligi Yönetimi tarafından belirlenen süre içinde Los Angeles Galaxy ile anlaşma sağlayamadı.



Amerika Futbol Ligi Başkanı Don Garbner'ın Milan ve Los Angeles Galaxy kulüplerine anlaşmaları için tanıdığı süre dün gece itibariyle doldu. Buna karşın taraflar görüşmelerde olumlu sonuca varamayınca David Beckham'ın Milan'a transferi gerçekleşmedi.



Los Angeles Galaxy Kulübü'nün Milan'ın önerdiği 5 milyon Sterlin'i yeterli bulmadığı ve 10 milyon Sterlin civarında bir ücret istediği belirtildi.



Galaxy Teknik Direktörü Bruce Arena, Milan'dan tatmin edici bir teklif almadıklarını, yeni bir öneri de kabul etmeyeceklerini açıkladı.



Mevcut şartlarda bir değişiklik olmadığı takdirde, Beckham kiralık sözleşmesinin sona erdiği 8 Mart'ta Milan'dan ayrılacak.

