-BECKHAM "IN TOUCH"I MAHKEMEYE VERECEK LONDRA (A.A) - 23.09.2010 - İngiliz futbolcu David Beckham'ın, hayat kadınlarıyla birlikte olduğunu iddia eden bir dergiyi mahkemeye vereceği açıklandı. Beckham'ın idari işlerini yürüten firmadan yapılan açıklamada, futbolcunun hayat kadınlarıyla cinsel ilişkiye girdiği iddiasını haber yapan haftalık ''In Touch'' adlı dergi hakkında yasal yollara başvurulacağı bildirildi. Açıklamada, ABD'de yayımlanan dergide yer alan iddiaların tamamen asılsız ve gülünç olduğu belirtildi, ''Maalesef dergilerin, yalan üzerine kurulu haber yapabildiği ve bundan sıyrılabileceğini düşündüğü bir dünyada yaşıyoruz'' ifadesi kullanıldı.