T24 LogoT24 Logo
Spor

Beckerspor'da kötü gidişe çare bulunamadı

İZMİR, (DHA)- BİLYONER

07 Ocak 2018 16:21

İZMİR, (DHA)- BİLYONER.com Kadınlar Basketbol Ligi\'nde ilk sezonunu geçiren Bornova Beckerspor, oynadığı 13 maçı da farklı kaybetti, ilk yarıyı galibiyetsiz son sırada tamamladı.
Sezon başında antrenörlük görevine Ceyhun Yıldızoğlu\'nu getirip iddialı transferler yaptıktan sonra ligin başlamasına 1 hafta kala mali gerekçeyle kadroyu dağıtan Becker, maçlara gençlerle çıkmaya başladı. Antrenörlüğe önce Arda Erçin, ardından Hakan Yiğit\'i getiren İzmir temsilcisi, kadrosunu takviye etse de kötü gidişe çare bulamadı.
Becker, 702 sayıyla ilk yarıda ligin en az sayı atan, 1274 sayıyla ise potasında en çok sayı gören takımı oldu. Özellikle son iki maçta Çukurova Basket\'e 104 sayı farkla 145-41, Canik Belediyespor\'a ise 76 sayı farkla 145-69 yenilen Becker, Basketbol Federasyonu CEO\'su Ömer Onan\'dan bile tepki gördü. Onan, geçen hafta bir röportajında Becker\'in 104 farklı tarihi mağlubiyetiyle ilgili, \"Sen benim ligimi baltalıyorsun. Kimse gelip bizim organizasyonumuzu baltalayamaz. Buna izin vermeyeceğiz\" dedi.

  

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHA BİLYONERKadınlar Basketbol LigiBornova BeckersporSezonCeyhun YıldızoğluBeckerAntrenörlüğeArda ErçinHakan YiğitBasketCanik BelediyesporBecker Basketbol Federasyonu CEOOnanKimseBuna

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24