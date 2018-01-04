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Spor

Beckerspor'da genel menajerlik görevine Adnan Alparslan getirildi

İZMİR, (DHA)- BİLYONER

04 Ocak 2018 16:08

İZMİR, (DHA)- BİLYONER.com Kadınlar Basketbol Ligi\'ndeki ilk sezonunda üst üste 12 mağlubiyetle son sıraya demir atan, geçen hafta Çukurova Basketbol deplasmanında 145-41\'lik skorla tarihi bir yenilgi alan Bornova Beckerspor\'da genel menajerlik görevine Adnan Alparslan getirildi.
Daha önce 2014-15 sezonunda aynı ligde mücadele eden Orduspor\'da şube başkanlığı, 2015-2018 yılları arasında ise yine Ordu\'da genel menajerlik yapan Alparslan, Beckerspor Antrenörü Hakan Yiğit ve ekibiyle çalışmıştı.

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